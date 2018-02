Attilio Clarinetto, Hair Drink Night: 1 marzo

Hair Drink Night è l'evento organizzato da Attilio Clarinetto Parrucchieri (Largo Rosolino Pilo, 33). In programma un viaggio attraverso i 5 sensi, alternando suoni, profumi, creatività e sapori. In omaggio l'applicazione dello smalto Vinylux che illuminerà le vostre mani! Smalto settimanale CND™ VINYLUX™ con sistema manicure a due fasi, VINYLUX™ Color + VINYLUX™ Top Coat per sigillare il colore e renderlo più lucido. Una manicure a prova di sbeccature per 7 giorni grazie a uno smalto, unico nel suo genere, che si rinforza ogni volta che entra in contatto con la luce naturale. Rimozione facile e veloce con un comune solvente per unghie a base di acetone. Come sempre protagoniste della serata saranno le vostre chiome! In collaborazione con: Giusi Nasca (djset e percussioni), Claff e le sue delizie...