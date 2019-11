B-side - Siamo tutti diversi

Andrà in scena il 19 novembre presso il Piccolo Teatro di Catania la rappresentazione di B-Side, lo spettacolo teatrale per le scuole che racconta la vita con una patologia molto rara come l’emofilia B con il linguaggio degli adolescenti. Un inno all’accoglienza della diversità in tutte le sue forme, perché in fondo ‘siamo tutti diversi’. Lo spettacolo può essere seguito anche sul sito www.emofiliabside.it e sui canali Facebook e Instagram collegati (@emofiliabside).