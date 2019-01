'Babbo Natale e la Befana salvano il 2019' al Ludum

Babbo Natale e La Befana salvano il 2019. Il perfido Grinch ha un piano per eliminare tutto il 2019 e le sue odiate feste. Sole le forze unite della Befana e di babbo Natale e dei partecipanti potranno impedirlo. Costruirete grazie all'aiuto dell'elfo Marinika degli origami protettivi, Babbo natale farà vedere che poteri tosti può avere il più buono di tutti con un'esibizione entusiasmante. La befana insegnerà a preparare magiche e buonissime pozioni, ma anche il Grinch non mancherà di insegnare qualche suo perfido trucchetto magico. Alla fine riusciranno a salvare l'anno appena nato? Andate al Ludum e lo saprete. 100 posti disponibili, prenotazione obbligatoria al 3485205905 o al 095382529. Costa 8 € adatto per tutti i bambini sopra i 5 anni.