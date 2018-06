Baby-trekking per famiglia e caccia al tesoro

Minitrekking con caccia al tesoro ed orienteering il 16 giugno 2018. L'associazione Sicilywalking, in collaborazione con “ClaireinSicily - Family, travel fun & nature”, attenta anche alle esigenze dei più piccoli, propone un sabato pomeriggio diverso, pensato per tutta la famiglia. Un viaggio alla scoperta di erbe aromatiche e essenze vegetali endemiche dell'Etna presso l'agriturismo “Viola nel Parco”. Inoltre, entusiasmante caccia al tesoro negli spazi della struttura, mini-trekking per tutta la famiglia sulle lave dell'eruzione del 1928, ed ancora proiezioni di video didattici alla scoperta della nascita dell'Etna e per finire, gustosissima grigliata di carne o di verdure al piatto, accompagnata da pane e buon vino dell'Etna per i più grandi e bibite per i bambini.

I costi sono diversificati. Partecipazione: 15 €./famiglia, come contributo per l'attività e l'organizzazione. Cena: Grigliata al piatto, di salsiccia e polpette o in alternativa di verdure grigliate, realizzata, all'aperto, dall'agriturismo “Viola nel Parco”, accompagnata da pane e buon vino locale, mentre per i bambini acqua e bibite: - 10 €./persona adulto. - 5 €./bambino.