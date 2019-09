Back to the 90's • Afrobar

Back to the 90's - il Party Anni 90. Venerdì 6 Settembre • Catania • Afrobar. Back to the 90's è il party di riferimento italiano che ti farà rivivere i mitici anni 90. Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica. Preparatevi a ballare i brani indimenticabili e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show. Se non conosci Back to The 90's guarda https://www.facebook.com/backto90nineties/videos/1842529926048002/. Ticket: 8 Euro con Blow Card o in lista nominale. Puoi inviare i tuoi nominativi al 347 7533036 anche via WUP. Ticket: 10 Euro direttamente in cassa.