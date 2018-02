Back to the 90's - il Party Anni 90. Back to the 90's torna in città , portando tante tante tante news e un nuovo show tutto da gustare. Back to the 90's è il party di riferimento italiano che ti farà rivivere i mitici anni 90. Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica. Preparatevi a ballare i brani indimenticabili e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso.

Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show. Djs: Maurizio Di Stefano // Daniele Cannata. Vox: Susanna Privitera. Ticket: 7 Euro con Blow Card o in lista. Ticket: 10 Euro senza Blow Card.