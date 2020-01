Ballo di Sant'Agata alla Villa Bellini

La villa Bellini luogo tanto amato dai catanesi, Sant'Agata patrona e protettrice della città di Catania, le danze romantiche dell'ottocento. Una triplice combinazione che, in sinergia, non può non dar vita ad un'atmosfera magica in cui devozione, socialità e sentimenti si fondono e promuovono un unico e fondamentale valore essenziale comune. Appuntamento domenica 2 febbraio a partire dalle ore 11.00 alla 'Fontana dei Cigni'.