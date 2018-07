Banda sinfonica del Mediterraneo: concerto 26 luglio 2018 a Zafferana Etnea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La Banda Sinfonica del Mediterraneo nasce da un progetto che mira a raccogliere i migliori musicisti siciliani, con l'obiettivo di dar valore alla letteratura musicale bandistica. La Banda moderna non è più un surrogato dell’Orchestra Sinfonica, bensì una realtà indipendente che vanta moltissima musica originale, dal Barocco ai tempi nostri. L'organico abbraccia prevalentemente strumenti a fiato, ma non mancano importanti strumenti come le percussioni, il contrabbasso, il pianoforte e l'arpa. La direzione è curata dal M° Yuri Furnari. Il programma della serata sarà abbastanza dinamico e variegato, negli stili e nel genere musicale. Il brano di apertura è una trascrizione di FESTIVE OVERTURE del celebre compositore russo Dmitri Shostakovich . Sarà la volta della bellissima SECOND SUITE in F del compositore inglese Gustav Holst, ispirata da alcuni celebri temi popolari inglesi. Dalla letteratura americana del compositore Alfred Reed , verrà eseguito EL CAMINO REAL , una fantasia latina ispirata da delle armonie e melodie caratteristiche spagnole. La seconda parte del programma manterrà quell'atmosfera latina con una trascrizione di Nickel del celebre DANZON N.2 del compositore messicano Arturo Marquez . Particolarmente in questo brano, le sonorità dei fiati si mescolano con quelle del pianoforte, che per l'occasione verrà suonato dalla pianista Ivana Bordonaro. Sarà la volta delle colonne sonore con tre tipologie di compositori che oggi hanno segnato la storia della musica per film. Non poteva che esserci l'italiano Ennio Morricone con il tema principale del film “The Mission”, con un arrangiamento di Yuri Furnari del brano A ROSE AMONG THORNS, interpretato dalla voce di Chiara Petrone; un omaggio alla musica da film americana con il grande John Williams ed una spettacolare suite sui temi di JURASSIC PARK; per concludere la serata, una bellissima raccolta di tutti i temi principali del musical dei fratelli Sherman, MARY POPPINS SELECTIONS.

Gallery