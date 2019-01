Baudelaire - Reading poetico al Lettera 82

Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Marcel Proust, Edmund Wilson, Paul Valéry e i nostri Dino Campana, Emilio Praga. Sembra sia rimasta una parte di Baudelaire in ciascuno di questi artisti. E noi cosa potremmo raccontare di lui? "Come volete che siano delle notizie biografiche, volete mettere che sono nato a Parigi nel 21, che ho fatto giovanissimo molti viaggi nei mari dell'India? Io non credo che si debbano mettere cose del genere. " (C. B.) Il nostro intento è quello di dar voce all'opera di questa icona della poesia mondiale di tutti i tempi. I fiori e il male nei suoi scritti, la venere e il diavolo nella donna, la poesia e la perdizione nella vita. Selezione dei testi e lettura a cura di Luca Lisi, composizioni musicali ed accompagnamento Marco Vismara. Giovedì 24 gennaio 2019 ore 21 presso Lettera 82 Pub - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.