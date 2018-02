'Beat Boutique feat.&ME' al MA

Sabato 3 marzo 2018 appuntamento a partire dalle ore 22.00 al MA con la serata dal titolo 'Beat Boutique feat.&ME'. Ingresso in lista: entro le 24.00 euro 10,00; oltre euro 15,00. &ME appare un po’ inaspettatamente nel mondo del club House, grazie alla sua modestia e alla particolarità che ritrovi anche nel suo nickname. Arrivato da Amburgo a Berlino nel 2004, per il suo talento è stato presto riconosciuto da gente come DJ Hell o DJ T. che lo hanno assunto come co-produttore, si dedicava ai remix per artisti come Roxy Music, Tiefschwarz o Anthony Rother.

I motivi che l’hanno fatto diventare uno dei DJ e produttori più apprezzati e ricercati di oggi, si basa sul lavoro svolto con Fetisch, con il quale ha introdotto nuovi ritmi, nella joint venture con Terranova, con il rilascio continuo di EP e album su etichetta Kompakt, per le collaborazioni con Nic Fanciulli e le uscite su etichetta Saved Records e il suo progetto NR& con il collega produttore Rampa e con il cantante Nomi (Hercules & Love Affair, Jessica 6) sono queste solo alcune pietre miliari di questo percorso artistico. Non dimentichiamo le produzioni da solista, che grazie a la ricercatezza dei suoni, si sono fatte strada e conclamate come capolavori senza eguali.