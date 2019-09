Beddart - Festa di Inaugurazione

L'attesa è finita. Apre BEDDART: il primo coworking di artisti, in cui Arte, Idee e Ispirazioni si incontrano. E diventano Progetto. In un Concept Room-Laboratorio di nuovissima concezione, conoscerete i nostri talenti artistici, i nostri artigiani della bellezza, i nostri creativi. Festa di Inaugurazione con food, beverage e musica dal vivo, domenica 15 settembre ore 19 a Catania, in via Cosentino 45, accanto Parcheggio Fiera / Bruno Euronics.