Bella di notte: visita guidata serale all'Orto Botanico

Sabato 19 ottobre 2019 vi racconteremo l’Orto Botanico di Catania in notturna con “Bella di notte” la visita guidata serale a cura di Officine Culturali. Dalle 19:30 alle 22:30, un visita guidata ogni ora, vi accompagneremo in un suggestivo percorso nel giardino scientifico dell’Università di Catania che si svela di notte per far compiere un viaggio attorno al mondo ai sui visitatori: il tour prenderà il via dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, per poi proseguire all’Orto siculo, una rappresentazione della nostra terra.

Nell’esplosione di colori e di profumi dell’Orto Botanico, fondato da Francesco Tornabene nel 1858, si ricostruirà la storia della ricerca scientifica del museo verde dell’Università di Catania. Per partecipare a “Bella di notte”, le visite guidate serali all’Orto Botanico di Catania a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, è necessaria la prenotazione* allo 0957102767 | 3349242464, tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00. Biglietti: 8€ / Ridotto Over 65 5€ / Ridotto possessori MonasteroCard e un accompagnatore 4€ cad. / Ridotto studenti 3€ / Ridotto studenti Unict e Under 18 2€ / Under 12 gratuito. Biglietto integrato Orto Botanico + Monastero dei Benedettini 12€ (il biglietto integrato ha la validità di un mese dall'emissione ed è possibile utilizzarlo per le visite guidate che si svolgono al Monastero dei Benedettini dalle 9:00 alle 17:00. È consigliata la prenotazione).