I Concerti dell’Anfiteatro / Stagione 2018. Venerdì 13 aprile 2018, ore 20.45 BELLINI CLARINET CHOIR. Questo tipo di formazione strumentale, che si definisce "coro", trova la sua radice storica nella tradizione musicale di fine Settecento, con Mozart, Salieri e Pleyel, per citare alcuni grandi compositori che prestarono attenzione alle particolarissime sonorità che un insieme di clarinetti può offrire.

Il coro di clarinetti vero e proprio si definisce nell'Ottocento per opera del belga Gustav Poncelet, che per primo riunì tutti i componenti della numerosa famiglia dei clarinetti. In Inghilterra e in America, si svilupparono diversi ensemble ad opera di diversi clarinettisti europei, anche italiani. Per citarne uno, Samuel Bellison, esule moscovita e primo clarinetto della Philarmonic Orchestra di New York, che nel 1921 fondò un coro di clarinetti composto da 50 elementi; più recentemente Piet Jeegers (Belgio) e John de Beer (Olanda) sono eminenti musicisti che curano l’affermazione di rinomati ensemble.

Il Bellini Clarinet Choir mira a valorizzare le particolarità timbriche ed espressive che il coro di clarinetti (dal clarinetto piccolo al clarinetto contrabbasso passando per il clarinetto soprano, il corno di bassetto e il clarinetto basso) può offrire, dando la possibilità al pubblico di conoscere i membri meno noti di questa grande famiglia.

La versatilità dello strumento fa sì che il repertorio possa muoversi liberamente in periodi storici e generi musicali molto distanti tra loro; si spazia, infatti, dalle colonne sonore più celebri a brani del repertorio classico fino a compositori contemporanei, che richiedono al gruppo un considerevole impegno tecnico e un maggior “ascolto dell’altro”.

Singolarmente, inoltre, i vari componenti oltre a collaborare con le varie Bande Musicali del territorio, si sono affermati in diversi concorsi musicali nazionali distinguendosi come vincitori di Primi Premi assoluti. Frequentanti il Corso di Prassi Esecutiva e Repertorio del Clarinetto presso l’Istituto Musicale “ V. Bellini” di Catania sotto la guida del Maestro Giuseppe Ventura, che, fondatore del Bellini Clarinet Choir, si è posto come obbiettivo principale per i suoi ragazzi la formazione, la collaborazione e il suono d’insieme in un’ottica di cooperazione e di spirito di gruppo.



BIGLIETTO € 10. PER INFO E PRENOTAZIONI: 339 62 46 788 e pacioc@hotmail.it. ASSOCIAZIONE ANFITEATRO. Auditorium del Collegio Universitario d’Aragona. Via Ventimiglia, 184 - Catania.