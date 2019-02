Beppe Grillo al Teatro Metropolitan con "Insomnia (Ora dormo!)"

Attore, comico, uomo politico e personaggio televisivo, Grillo torna in teatro con lo spettacolo “Insomnia (Ora Dormo!)” che per la prima volta andrà in scena a Catania, il prossimo lunedì 25 febbraio al Teatro Metropolitan, ore 21. L'insonnia che tormenta Grillo da 40 anni, che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull'ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo, raccontata in un work in progress creativo. Un viaggio nella vita del comico che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo. Beppe si racconta in uno spettacolo intimo e autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile il riferimento agli eventi dell'attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.