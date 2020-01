Beppe Grillo annulla lo show a Catania: "A breve mi sottoporrò ad intervento"

"Ciao a tutti, devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour 'Terrapiattista', in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente". Lo comunica in una nota l'ufficio stampa degli spettacoli, riprendendo il post che il comico ha scritto sul suo blog. "A breve -spiega Grillo- mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l'Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro. Ciao, a presto!". Gli show si sarebbero dovuti tenere a Palermo il 28 febbraio al Teatro Golden e a Catania il 29 febbraio al Teatro Metropolitan. Gli organizzatori fanno sapere che il rimborso dei biglietti acquistati dovrà essere richiesto presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto, entro e non oltre il 15 marzo 2020 riconsegnando il biglietto in proprio possesso.