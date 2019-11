'Beviamone' - II Edizione

II edizione - BEVIAMONE. 6 incontri per avvicinarsi al mondo del vino. Siamo lieti di presentarvi la seconda edizione di Beviamone. 20 vini per scoprire le basi della degustazione ed ampliare le proprie conoscenze, apprezzare e scegliere il vino da abbinare al cibo, non mancheranno cenni di storia e pillole di geografia, visiteremo una cantina etnea e i suoi fantastici vini, un focus sugli spumanti: dal prosecco allo champagne. Il vino sarà il nostro compagno di banco. Il 10 novembre 2019 primo appuntamento, per tutte le informazioni potrete contattarci al 392 40 97 947 oppure veniteci a trovare in via Cesare Battisti 50 a Nicolosi vi offriremo un calice di vino.

Le iscrizioni si chiuderanno il 7 novembre 2019. Le attività inizieranno al raggiungimento di minimo 6 partecipanti. - 20 vini in degustazione; - 5 incontri teorico-pratici sul mondo del vino; - 3 calici da degustazione, cartella appunti e cavatappi; - 1 visita in cantina con degustazione; - Brindisi di chiusura e consegna attestati di partecipazione. Ogni incontro durerà circa 2 ore. Quota di partecipazione € 150 pagabili in 2 rate - € 50 alla sottoscrizione - € 100 entro il 3° incontro. PER SAPERNE DI PIU': +39 392 40 97 947 - SUGHEROENOTECA@GMAIL.COM.