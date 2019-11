Sabato e domenica prossima dalle 09.00 alle ore 16.00 con il Patrocinio del Comune di Nicolosi si svolgerà, unico evento in Sicilia, il Bike Test LOOK. Potranno essere testate sia le Bike elettriche da corsa e Gravel, inoltre potranno essere testate anche le bici da corsa e gravel muscolari. Unico evento in Sicilia (organizzato dal campione mondiale cronometro a squadra Rosario Fina) dove poter apprezzare le prestigiose Biciclette della notissima casa Francese Look Cycle. Basta portare, per il test, il proprio abbigliamento tecnico (scarpe, casco, salopette pedali ecc) ed un documento di riconoscimento e vi innamorerete del mondo delle due ruote.

