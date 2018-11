Black Friday al Centro Commerciale Auchan Porte di Catania

Venerdì 23 novembre, sconti e occasioni speciali in tutti i negozi della Galleria

Il venerdì nero: un nome negativo solo in apparenza visto che, in realtà, è sinonimo di prodotti di qualità a prezzi convenienti. Anche quest’anno, il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania partecipa a questa attesissima iniziativa da non perdere.

Venerdì 23 novembre, i visitatori potranno trovare grandi sconti e offerte speciali in tutti i negozi della Galleria. Dalla moda all’elettronica, dalla bellezza allo sport, sarà l’occasione giusta per una giornata di shopping che accontenterà proprio tutti.

Un grande appuntamento a cui il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania non poteva mancare. Per rimanere aggiornati sugli eventi e sulle promozioni del Centro è consultabile il sito internet www.portedicatania.gallerieauchan.it e la pagina Facebook https://www.facebook.com/auchanportedicatania, sempre aggiornata e ricca di contenuti.