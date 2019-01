Blessed child opera - Live&showcase allo Zō

Tour dei Blessed Child Opera di promozione di “Love Songs/Complications”. Paolo Messere e la sua band saranno in giro in Sicilia, Italia, Europa ed UK. I Blessed Child Opera suoneranno songs tratte da tutti e 9 gli album, un po’ come se il live fosse una specie di tributo alla band. Lo show sarà potente e mantrico, i suoni elettrici e profondi, tra sonorità vapor wave e ultima psichedelica trance, il tutto condito con abbondante uso di elettronica.