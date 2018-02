'Bluesky con Ottavia e Dario' all'Opera Prima

Venerdì 23/2/2018 Opera Prima ritorna in pista con l'aperitivo 'BLUESKY OTTAVIA&DARIO'. Appuntamento per gli amanti della musica. Il tutto accompagnato come sempre da un buffet di stuzzichini vari, taglieri con formaggi e salumi, arancinetti e tanto altro. Inizio ore 20.30, cantano Ottavia Privitera (voce) e Dario Contina (chitarra). Per Info e Prenotazione Tavoli 3737814208.