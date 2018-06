Bo Buskers Festivalil - 16 e 17 giugno

Quinta edizione Bo Buskers Festival. Festival di Teatro di strada e circo contemporaneo. Evento che, come ogni anno, mira all'esaltazione e alla diffusione della magia dell'arte di strada. Nei due giorni interessati, 16 e 17 giugno 2018, la Compagnia Joculares e la Terra di Bò apriranno le porte di Villa Di Bella dalle 17.00 fino alla mezzanotte, entrambi i giorni.

La meravigliosa villa sarà scenario di coinvolgenti spettacoli di teatro di strada, divertenti laboratori per i più piccoli e attrazioni di vario genere. Tra uno spettacolo e l'altro potrete trovare ristoro nella rinnovata zona food. Sarà offerto, inoltre, il servizio navetta per entrambe le giornate del festival a partire dalle 18:00 fino all'una. Partenza Bus Navetta: Via Dott, A.Nicolosi, Viagrande (CT). Ingresso 5 euro! Per i bambini al di sotto del metro di altezza l'ingresso sarà completamente GRATUITO.