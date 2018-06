Borges - Reading poetico al Lettera 82

Eterno favorito di quel nobel mai vinto, talento precoce che scherzosamente ha affermato di non potersi definire argentino, in quanto non di origini italiane. Ma che ha influenzato gli italiani Guccini, Vecchioni, Gaber ed ispirato Calvino, Eco, Sciascia, Carmelo Bene. Camminerete insieme tra versi nei quali la luna, gli scacchi, la letteratura, il sogno, la storia e il senso del tempo si scompongono e riuniscono in un unico puzzle. Selezione delle poesie e lettura a cura di Luca Lisi, composizioni musicali ed accompagnamento Marco Vismara. Giovedì 7 giugno 2018 ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria, Catania. Ingresso libero.