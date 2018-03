'Botte e Martello' all'Etimuè

Mai sognato di assaggiare una birra spillata a caduta? Hai voglia di quel croccante sapore di crosta di pane, di quella dissetante leggera carbonazione, di un pizzico di luppolo che non guasta mai? Venerdì 16 Marzo alle 21 appuntamento all'Etimuè di Acireale per stappare una botticella di La Grigna di Birrificio Lariano. Ingresso libero.