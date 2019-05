“Bridging The Gap”, educazione all'imprenditorialità: presentate 40 Start-up di studenti

Arrivano alle battute finali Impresa in azione, il programma di educazione imprenditoriale di Junior Achievement Italia per gli studenti delle scuole superiori, e Idee in Azione per UPSHIFT, il progetto di educazione all’imprenditorialità, realizzati da UNICEF e JA Italia, rivolti a giovani stranieri e italiani. Bridging the Gap è il leitmotiv dell’edizione di quest’anno: Impresa in Azione e Idee in Azione per Upshift si configurano come ponti per superare il divario tra scuola e mondo del lavoro e una via per superare i confini geografici, etnici, culturali e caratteriali, unendo gli studenti nella collaborazione progettuale e nel confronto come team. Dopo sei mesi di lavoro, il prossimo 29 maggio dalle 11 alle 17, nella cornice del Parcheggio R1 (ex Rimessa) AMT di Via Plebiscito 747 a Catania, circa 800 studenti delle classi coinvolte, presenteranno nell’ambito della fiera regionale di Impresa in Azione le start up e i prodotti che hanno messo a punto e si contenderanno il favore della giuria di esperti e professionisti per vincere il titolo di Migliore Impresa JA per la Sicilia di Impresa in azione. I vincitori voleranno automaticamente a Biz Factory, la finale nazionale del percorso in programma il 3-4 giugno a Milano. All’evento di premiazione parteciperanno Salvo Pogliese, Sindaco di Catania, Antonio Perdichizzi, Presidente Junior Achievement Italia, Anna Riatti, Coordinatrice UNICEF per il programma su bambini e adolescenti migranti e rifugiati in Italia. Nello stesso contesto, nel pomeriggio, si concluderà anche la seconda fase di Idee in Azione per UPSHIFT, un progetto di educazione all’imprenditorialità, sviluppato da Junior Achievement e UNICEF, rivolto a giovani italiani e stranieri con l’obiettivo di metterli attorno allo stesso tavolo facilitando occasioni di dialogo e confronto e favorendo l’integrazione nel territorio. Il percorso UPSHIFT dell’UNICEF risponde alla sfida del potenziamento delle competenze dei giovani e del loro processo di inclusione nel tessuto socio-economico. Le 11 idee imprenditoriali selezionate, che hanno avuto accesso alla fase finale, sono state accompagnate da Tree, una PMI che è intervenuta attraverso sessioni di formazione, ma anche da studenti delle Università di Catania e Palermo coinvolti come mentordelle equipe. Durante Bridging the Gap verranno presentati i risultati di questo processo di incubazione. Nel corso della giornata sarà possibile assistere anche a una master class Walt Disney, Una finestra sul futuro, condotta da Alessandro Capitani & Anette Vesterlund, in programma dalle 12:00 – 13:30.