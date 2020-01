'Bullismo&Cyberbullismo' alla Libreria Libò

Il Seminario il prossimo 25 gennaio 2020 sarà suddiviso in due parti: Nella prima parte attraverso la proiezione di un video sarà presentato il fenomeno sottolineandone la crescita esponenziale ed evidenziandone fattori di rischio, caratteristiche principali e conseguenze psicologiche. Saranno inoltre individuate le regole per una navigazione sicura e responsabile sul web favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi e una conoscenza dei possibili reati ai quali si può incorrere. La seconda parte sarà incentrata su un’attività laboratoriale in cui verrà utilizzato un gioco presentato in occasione del Safer Internet Day 2015 dal Centro Comune di Ricerca (JRC), il servizio scientifico della Commissione Europea. PRENOTAZIONE TRAMITE EVENTBRITE O CHIAMA LIBO' AL NUMERO 095 2289249.