Buon compleanno Libò, Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori: 28 ottobre

Le libraie di Libò, Libreria dei ragazzi e degli errori di via Renato Imbriani 183 ( Catania), hanno selezionato gli ingredienti giusti per festeggiare il secondo compleanno di questo posticino "piccino picciò" pieno di passione e di amore per la letteratura e lo stare insieme.

Lunedì 28 ottobre, dalle ore 18 alle 19.30, in programma un pomeriggio di magia tra le Storie del grande Maestro Gianni Rodari, lo stupore delle bolle di Sapone di Soemia JocaSmoka Trottolina con il suo CircO StortO e la bontà della merenda di CakeAmoreDiZucchero.

"Leggeremo Rodari: parte dal 23 ottobre l'anno dedicato a Rodari e noi che "siamo la libreria degli errori", non possiamo che iniziare a dedicargli onore leggendo sue opere per bambini Inaugureremo la nostra Emoroteca a disposizione di adulti che vogliono approfondire aspetti legati all' editoria specializzata per bambini e ragazzi E poi leggerezza bella fra le bolle e una merenda. Vi aspettiamo numerosi", fanno sapere le libraie.

Ingresso libero, è gradita la prenotazione.

Chiama allo 0952289249 o manda una mail a info@librerialibo.com