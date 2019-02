Venerdì 1 marzo 2019, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Ma Catania con la serata dal titolo 'Burning Friday - The Crazy Carnival at Ma Catania'. • Ticket per personaggi folli "a tema o in maschera" euro 2,00 fino alle 23.30 oltre euro 10,00 • Ticket per i non folli "non a tema" euro 5,00 fino alle 23.30 - fino all'1.00 euro 10,00. MA | Via Vela 6, Catania | Tel. 095341153 www.macatania.com - info@macatania.com.