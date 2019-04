Caccia alle uova di Pasqua nell'Horto

Domenica 14 aprile, dalle 10.30, all’interno dell’orto biologico di Four Points by Sheraton Catania, si terrà una coloratissima caccia alle uova di pasqua. Tra fragoloni, basilico e lattughe saranno nascoste le indicazioni per i piccoli aspiranti “contadini”. In attesa delle festività pasquali, una mattinata all’aria aperta, all’insegna del gioco e con la natura come protagonista. Immancabile un laboratorio per i più piccoli a cura di Chicca's Books, Learn & Play with Usborne Books dal titolo: “Starry Egg Scavenger Hunt” vede nascoste tra le siepi dell’Horto delle uova segrete, alcune portano doni - altre guai! Come and find them all!".

Il laboratorio avrà una durata di 45 minuti. Premi, dolcetti pasquali e tante risate vi aspettano con la caccia al tesoro delle uova stellate. Ingresso gratuito.