Caffè arabo

CAFFE' ARABO è una esperienza di immersione nella cultura e nei dolci segreti della cultura d'oriente. I clienti saranno accolti in una scenografia curata per l'occasione, con incensi e musica per raccogliere tutti i sensi. Si camminerà scalzi e si starà seduti su grandi e comodi cuscini dove si potrà assaggiare il thè arabo e il narghilè. Dei dolci tipici per accompagnare. Una meditazione per rilassarci e una danza per riempirci gli occhi e il cuore. Il tutto al caldo e nel relax di un pomeriggio d'autunno, immersi nella natura vivida del bosco. PROGRAMMA. Meditazione di Riconnessione con le Radici Ancestrali della Madre Terra, seguita da una Danza Sacra in cerchio. A seguire hennè tatoo di Lisa e momento conviviale con the arabo, karkade e Narghile , infine: Danza di Benedizione con incenso egiziano eseguita da Nejma.

IMMAGINATE un pomeriggio in una baita in mezzo al bosco sopra un cratere al caldo del camino acceso, fuori la natura pura e fredda del nostro parco naturale. Una atmosfera informale di casa, tra persone che vogliono passare un pomeriggio diverso e fare conoscenza lasciando fuori lo stress e il chiasso. Solo pochi invitati e una calorosa accoglienza negli odori, colori sapori d'oriente. Evento condotto da Nejma Kamar: Consulente di Astrologia Psico-Evolutiva Karmica e di Coppia, Sensitiva Esperta in Lettura dell' Aura, Yogaterapeuta, creatrice della "Danza della Luna" percorso terapeutico dedicato al risveglio del ventre creativo della "donna luna ". Cellulare: 3450413198. INIZIO EVENTO ore 16.30 - Prezzo: 25 Euro per persona, include: the, karkadè, tisane, narghilè, dolci, hennè*, meditazione, danza. Per info e prenotazioni: Serena - 340.5070511 e Flavio - 338.868643. IMPORTANTE: Essendo un evento privato è strettamente necessaria la prenotazione almeno un giorno prima.