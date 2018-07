'Caicco Tour' - Pranzo ed open Bar

Un'esperienza indimenticabile in barca a bordo del caicco Turco del capitano Nuccio per ammirare il litorale jonico-etneo e la baia di Taormina da una prospettiva unica. A bordo lo Chef Salvo Baltico ed il suo team cucinerà un delizioso pranzo con circa 15 portate (prevalentemente a base di pesce ma non solo), con una varietà e qualità che soddisferà tutti i palati.

Previste soste dove sarà possibile fare il bagno e saranno messe a disposizione anche due canoe monoposto ed attrezzature da snorkeling. Gli ospiti avranno a disposizione anche un frigo dove possono accedere direttamente e trovare acqua, bevande classiche, il vino in bottiglia, la birra.

Appuntamento alle ore 9:30 Porto dell'Etna - Pontile E - Rientro previsto intorno alle 18:30. Il prezzo dell’esperienza è di euro 60. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 10 luglio. L'esperienza sarà attivata al raggiungimento di un minimo di 16 adesioni. Al raggiungimento del minimo di partecipanti sarà richiesto di versare un acconto di € 10,00 per persona tramite paypal oppure bonifico. Per informazioni e prenotazioni chiama o invia un SMS Whatsapp al 3497308518 o una e.mail a sharingsicily1@gmail.com.