Calici di Stelle 2018 a Trecastagni - Nicosia Etna WineFest

VENERDÌ 10 AGOSTO 2018 | Dalle ore 19.00 - Cantine Nicosia | Trecastagni, Via Luigi Capuana 65. "CALICI DI STELLE" - Nicosia Etna WineFest 2018 - 120th Anniversary edition. Programma: • TOUR GUIDATI IN CANTINA. Dalle 19.00 alle 20.30 • BANCO D'ASSAGGIO VINI E SPUMANTI DELL'ETNA. Dalle 19.00 alle 24.00 - In degustazione libera. Biglietto d'ingresso € 38,00 a persona. (Calice da degustazione e sacca compresi nel prezzo). Acquisto biglietto on line a prezzo ridotto € 35,00 https://bit.ly/2zROYYV. Biglietto d'ingresso ridotto minori dai 6 ai 16 anni € 18,00. Ingresso gratuito bimbi da 0 a 5 anni.