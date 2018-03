Caltagirone, "Officine emotive" corso di alfabetizzazione alle arti visive: evento 23 marzo "Furore"

"Officine emotive", corso di alfabetizzazione alle arti visive, organizzato dal Museo diocesano di Caltagirone continua a proporre interessanti appuntamenti. Dopo il successo de 'Il doppio", l'altro evento in programmazione è ispirato a “Furore” di Steinbeck.

Venerdì 23 marzo alle ore 18.30 il tema trattato sarà quello del fenomeno migratorio interpretato da più medium artistici: il cinema con Jhon Ford, la musica con Bruce Springsteen, la fotografia con Dorothea Lange, e molto altro. Ospiti dell’incontro saranno l’artista Giovanni Iudice e la mediatrice culturale Federica Alba.

Sono in tutto 12 gli appuntamenti che, fino al 23 novembre 2018, affronteranno la storia dell’arte non con un linguaggio tecnico ma puntando alla comprensione e alla fruizione da parte del grande pubblico. "Officine emotive" vuole creare momenti di aggregazione e di confronto che mettano in relazione discipline e interessi diversi. Ogni incontro è strutturato in modo originale, sulla base di un dialogo crossmediale, che vede l’intervento di ospiti (artisti, musicisti, ballerini, attori) che daranno dinamicità al tema trattato.

Il fine è quello di innescare l’elemento “curiosità” e nutrire la conoscenza. Per Info e prenotazioni e-mail: didattica@museodiocesanocaltagirone.it cell.: FABIO 3917793320 | ELISABETH 3285658519 | MARIO LUCA 3338411602 Ideato da elisabeth occhipinti e Mario Luca testa