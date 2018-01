Ciciulio di mamme - Cambiamenti psicologici del post parto e ruolo genitoriale

Ottavo e ultimo incontro del corso di accompagnamento alla nascita. Sarà tenuto dalla psicologa dott.ssa Natalia Leanza e si parlerà di: - Cambiamenti fisici, psichici e relazionali - Depressione post partum - Maternità/Paternità: significato psicologico. Contributo per singolo incontro: 30 euro compresa quota associativa. Contributo per gli associati: 20 euro.

Il corso di accompagnamento alla nascita di Ciciulio di Mamme, nasce dalla volontà dell’associazione e non è altro che un percorso di consapevolezza. Il corso è pensato per la coppia: anche il papà ha un ruolo fondamentale, è quindi preferibile (ma non obbligatorio) che segua il percorso insieme alla propria compagna. Per info e prenotazioni chiamare: Barbara Privitera al num.3494358805 o messaggio privato alla pagina o mandare una mail all’indirizzo ciciuliodimamme@gmail.com.

