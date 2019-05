Cantine aperte - Cantine di nessuno

Sabato e Domenica 25/26 maggio un focus sulla natura e sui vini dell'Etna. Due giornate con programma dedicato alle visite ai vigneti di particolare bellezza per la posizione geografica e per la caratteristica coltivazione eroica, approfondimenti sulle note di degustazione, in un’atmosfera in cui la musica live in sottofondo vi accompagnerà in un percorso attraverso le degustazioni di diverse annate di vini accostate alla cucina dello chef del SAL Giorgio Pillera.

L'evento comprende il tour dei vigneti, l'approfondimento didattico, la degustazione dei vini, il lunch, una copia della Guida ai vini dell'Etna. Il numero dei partecipanti è limitato sino ad esaurimento posti. Prenotazioni inviando messaggio su Messenger o chiamando il 335 7868637 o il 333 8086848 o presso SAL Spazio Avanzamento Lavori - Catania. Al raggiungimento di un numero minimo per i bambini sarà organizzata un'area con animatori e giochi.