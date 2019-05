Cantine Aperte 2019 a Trecastagni

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 | 10.00-18.00. Cantine Nicosia | Trecastagni, Via L. Capuana 65. Tour guidati in vigna e in cantina, banchi d’assaggio vini, spumanti e riserve top di gamma, mini corsi di degustazione e abbinamento vini-formaggi, masterclass, pranzo in Osteria, prodotti tipici, artigianato e tanto altro ancora. Per consultare tutto il programma della manifestazione cliccare sul seguente link.