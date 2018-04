La Grande Cucina di Accursio Craparo da Cantine Nicosia

Nell'anno in cui la casa vinicola della famiglia Nicosia festeggia il suo 120° anniversario, il nuovo ciclo di eventi "Il gusto si racconta" non può che partire in bellezza: ad aprire la stagione 2018 all'Osteria di Cantine Nicosia sarà, infatti, un vero protagonista della scena gourmet siciliana. Lo hanno definito "il cuoco delle due Sicilie" per la sua capacità di mischiare in un originalissimo connubio le memorie d’infanzia e le conoscenze maturate nella sua già lunga esperienza ai fornelli, che lo ha portato a muoversi tra la parte occidentale e quella orientale dell'isola.

Accursio Craparo, nato a Sciacca nel 1976, approda, dopo varie collaborazioni con grandi nomi della ristorazione italiana in giro per la penisola, nella bellissima Modica. Qui, nel 2005, inaugura la Gazza Ladra e conquista, a soli tre anni dall'apertura, una Stella Michelin.

Oggi porta ancora al petto questo prestigioso riconoscimento, ma il suo "santuario" del gusto, pur rimanendo nel cuore della cittadina barocca in provincia di Ragusa, cambia nome (il suo attuale ristorante si chiama semplicemente "Accursio") e indirizzo, spostandosi nei bassi di un antico palazzo nobiliare ai piedi della scalinata del Duomo di San Pietro.

Preceduto dal benvenuto dello chef di casa Giuseppe Nicotra, il percorso che Accursio Craparo proporrà agli ospiti dell'Osteria si snoderà in 6 portate, con un omaggio inedito all'Etna, ampiamente rappresentata - come sempre - anche dalla selezione di etichette Tenute Nicosia in abbinamento ai piatti. A condurre la serata, pure quest'anno, il noto giornalista enogastronomico Nino Aiello.

Il menu proposto

IL BENVENUTO IN OSTERIA

a cura del resident chef Giuseppe Nicotra



PANE, MORTADELLA E METODO CLASSICO

La mortadella artigianale affumicata

dell'Osteria in abbinamento al

Sosta Tre Santi Etna Brut Metodo Classico 2013

___________________________



I PIATTI DI ACCURSIO CRAPARO



BASSA MAREA

Ceci con gamberi, cozze, rana pescatrice e vongole

- Fondo Filara Etna Bianco Biologico 2016



SPREMUTA DI SICILIA

Pasta di grano duro con acciuga, bottarga di tonno, cipollotto, finocchietto selvatico e mollica abbrustolita

- Tenute Nicosia Monte Gorna Etna Bianco 2014



OMAGGIO AL VULCANO

Filetto di maiale dei Nebrodi con cavolfiori, riduzione di Etna Rosso ed erbe spontanee dell’Etna

- Tenute Nicosia Monte Gorna Etna Rosso Riserva 2012



PANE E CIPOLLA

Cipolla in agrodolce, formaggio Fiore Sicano, tartufo dell’Etna, rapa rossa e pane speziato

- Sosta Tre Santi Nero d'Avola 2008



UOVO A LA COQUE

Biancomangiare di ricotta, frutta fresca e mandorle



LE FRITTELLE

Frittelle con crema pasticcera, Malvasia e frutta secca

- Nicosia Malvasia Liquoroso

___________________________



INFO E PRENOTAZIONI:

+39 095 7809238 / +39 095 7806767