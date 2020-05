'Capaci per cambiare' 2020

Sono passati 28 anni dalla Strage di Capaci, l’attentato mafioso in cui perse la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Le sue azioni, però, non conoscono tempo e ispirano tutt’oggi moltissimi giovani (e non solo) per la costruzione di un futuro migliore.

È importante fare della memoria esperienza, ed è per questo motivo che le associazioni Nuova Acropoli e CittàInsieme si uniscono per il 4° anno consecutivo per dare vita all’iniziativa “CapaciXCambiare”.

Quest’anno, date le circostanze in cui ci troviamo, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook “CittàInsieme Catania”. (https://www.facebook.com/cittainsiemect/). Appuntamento sabato 23 maggio alle ore 18:30, per commemorare insieme un grande uomo le cui idee possono guidare le nostre azioni. PER INFO: cell. 380 3305167 - email catania@nuovaacropoli.it.