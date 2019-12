Capodanno 2020 - Hotel Romano Palace

La notte dell'ultimo dell'anno si tinge di oro e scintille al Romano Palace Luxury Hotel, che si prepara ad accogliere l'arrivo del 2020 con un evento ancora una volta esclusivo divertente ed elegante. Musica e calici in mano per brindare insieme in un'atmosfera calorosa, tra la brezza del mare, la magica imponenza dell'Etna e il ricco barocco catanese. Il Pacchetto: - Soggiorno in camera doppia la notte del 31 Dicembre - Late check out gratuito fino alle 15,30 - Frigo bar gratuito - Gran cenone di San Silvestro (menu 7 portate, vini e spumanti inclusi) con musica dal vivo - Veglione danzante dopo la mezzanotte con Dj set - Ricco buffet di colazione dolce e salato con sfiziosità tipiche siciliane. € 210,00.

Solo Cenone: Gran cenone di San Silvestro con musica dal vivo e a seguire serata danzante con dj set €130,00. Per info e prenotazioni 3791649912.