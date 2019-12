Capodanno 2020 - Hotel Le Dune

Un raffinato cenone di San Silvestro ci porterà in un viaggio attorno al mondo in una sola notte. Diamo il benvenuto al nuovo anno insieme... Prenota il tuo posto a sedere e vola. Dove si inizia e dove si finisce a festeggiare? Sarà un viaggio attraverso i Capodanni nei vari fusi orari del pianeta a balzi di un’ora. Una sorta di giro del mondo in cui salteremo per ben 5 volte, da Catania fino a Buenos Aires passando per Londra, capo verde e Rio de Janeiro. Quest’anno potreste rendere speciale il vostro Capodanno e festeggiarlo più volte, ripetendo il conto alla rovescia ogni ora viaggiando con le nostre fantastiche scenografie virtuali come in una entusiasmante corsa contro il tempo. Per Biglietti / Prenotazioni / Info tel 3791649912. 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 Disco: 25 €, Cenone + disco: 100 €, Camera* + cenone + disco: 200 €.