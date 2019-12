Capodanno 2020 at MA Catania

La notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio rappresenta un varco temporale. Il passaggio da un’era all’altra. Il salto verso un nuovo anno, carico di buone promesse e tante speranze. Ci piace pensare all’ultima notte dell’anno come un EVENTO UNICO e IRRIPETIBILE e proprio per questo trasformeremo il MA in una sorta di navicella spaziale che vi condurrà dalle atmosfere retrò degli anni ‘40 a quelle futuristiche del 2020. Per farlo saremo accompagnati dallo show di Antonio Campanella e della sua Chicky Mo Swing Band che con la classe delle piccole orchestre strumentali di una volta, vi accompagnerà sino alla mezzanotte in un crescendo di swing.

Penserete di assistere ad uno spettacolo di Sinatra o ad una esibizione di Carosone, musicisti in smoking, pianoforte a coda e la voce da crooner di Antonio Campanella. Basterà aggiungere il filtro in bianco e nero nel vostro telefonino per sentirvi dentro ad un film. E non sarà solo un intrattenimento musicale, ma un vero e proprio spettacolo in cui si alternerà musica, danza ed illusionismo.

La signora siciliana del Burlesque, Lady Roberta Kent vi stupirà con l’arte del burlesque. Quello interpretato da Roberta Pennisi, infatti, non è un semplice spogliarello, ma un vero e proprio show sexy fatto di piume, paillettes, guanti di seta, sguardi e copri capezzoli. Sul palco anche l’illusionista Francesco Giuffrida che interverrà con due momenti di magia. E dopo il tuffo nel passato si fa un salto nel futuro con tutta la più bella musica del millennio. Disco all night long.

Tariffe. • CENONE + PARTY (inizio ore 21.00) € 120,00 • BUFFET SICILIANO + PARTY (inizio ore 21.30) € 60,00 (bevande escluse) • PARTY (ingresso dalle 23.45 in poi) € 30,00 • Tavoli a partire da 550,00 per 10 persone (3477648487)