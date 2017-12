CAPODANNO AL GALLUN! Stiamo preparando una grande festa per salutare il 2017 a cresta alta. Un #menu studiato per deliziarvi anche l'ultimo dell'anno. All'intratteni mento e alla musica ci penseranno i Parimpampum con la loro carica esplosiva. Sarà un modo per accogliere il #2018 insieme a voi. Per info e prenotazioni: 🌍 Via S. Euplio, 138 ☎ 095 2500283 📫info@gallun.it.