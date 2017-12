Il Cenone di Capodanno at MA Catania

Anche quest’anno il MA organizza il Cenone di Capodanno 2018, per trascorrere un preserata indimenticabile ed elegante. Per un Capodanno all’insegna della buona cucina e del divertimento, e per dare la possibilità a tutti, il locale propone due formule per accontentare ogni tipo di palato e cliente: il menu Ristorante, nelle sale del ristorante, con una cucina raffinata e ricercata e il menu Siciliano Buffet, in Birreria e in diversi punti del locale, una tradizione di sapori nostrani legati alla nostra terra.

E per il brindisi di Mezzanotte, ad allietare l’atmosfera a suon di note e swing ci sarà "Dario & I Lunatici", è una band che ripercorre le tappe più significative della musica anni ’60 italiana e straniera, intrepretando artisti come The Everly Brothers, The Beatles, Buddy Holly, Elvis Prisley ma anche Adriano Celentano, Mal, Rocky Roberts, Mina e molti altri. L'inizio è fissato per le ore 21:00. Sono graditi eleganza e puntualità. L’adesione al Cenone comprende l’ingresso alla serata del Capodanno.

Prenotazioni entro il 29.12.2016 presso MA Restaurant. Tel. 095.341153. email: macatania@email.it.