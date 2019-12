Capodanno allo Start

Open Bar Drinks No Limits. Dalle ore 23.00 alle 06.00, martedí 31 dicembre 2019, stART organizza un Veglione di Capodanno con musica e animazione. Il programma prevede Open Bar Drinks No Limits (consumazioni libere per tutta la notte), un ricco Buffet gratuito, brindisi di mezzanotte, la migliore musica degli ultimi anni selezionata dai nostri dj, una Jam Session multipla condita da una selezione di video, e sul maxischermo il collegamento via satellite con i capodanni del mondo. Open Bar all inclusive 30,00 euro. Informazioni: 388 8979574 -3206169964.