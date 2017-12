Capodanno 2018: tutti gli appuntamenti a Catania e provincia

1. Capodanno 2018 a Villa Athena il 31 dicembre 2017

„Capodanno 2018 a Villa Athena. Capodanno 2018 a Villa Athena il 31 dicembre 2017

„Domenica 31 dicembre 2017 a partire dalle ore 20.00 appuntamento a Villa Athena Ricevimenti a Viagrande per la serata di Capodanno 2018. Concerto Live con “Chicky Mo Swing Band” per tutta la durata del Cenone e Disco-Live con Officina Silenziosa saranno gli Elementi fondamentali per iniziare un nuovo Anno insieme in allegria.

2. “Capodanno 2018 da "20 Sapori" il 31 dicembre 2017

„Capodanno 2018 da "20 Sapori". Capodanno 2018 da "20 Sapori" il 31 dicembre 2017

„Domenica 31 dicembre 2017 appuntamento ai '20 sapori' per la serata di Capodanno 2018. È gradita la prenotazione entro il 29/12: € 55,00 a persona. € 20,00 menù bambino.

3. Super cenone di Capodanno alla 'Borgata Baldazza' il 31 dicembre 2017

„Super cenone di Capodanno alla 'Borgata Baldazza'. Super cenone di Capodanno alla 'Borgata Baldazza' il 31 dicembre 2017

„Domenica 31 dicembre 2017 Borgata Baldazza vi propone una serata che non dimenticherete facilmente. Ecco cosa vi offriamo: Cenone ''Gran Galà di S. Silvestro'', Giochi & Animazione per grandi e piccini, Brindisi di mezzanotte sul terrazzo, fuochi d'artificio, musica per scatenarvi e ballare come non avete mai fatto.

4. La notte di Capodanno da LENÈ il 31 dicembre 2017

„La notte di Capodanno da LENÈ. La notte di Capodanno da LENÈ il 31 dicembre 2017

„L'elegante cornice di Lenè vi accoglierà, con la sua calda atmosfera, per abbracciare il nuovo anno. La magia del gran cenone, con un menù appositamente studiato dal nostro chef Carmelo Calabrese, sarà accompagnata dalle note del sax di Francesco Vaccaro. Dopo cena, verso mezzanotte e mezza, partirà la musica per ballare fino all'alba.

5. Il Cenone di Capodanno at MA Catania il 31 dicembre 2017

„Il Cenone di Capodanno at MA Catania. Il Cenone di Capodanno at MA Catania il 31 dicembre 2017

„Anche quest’anno il MA organizza il Cenone di Capodanno 2018, per trascorrere un preserata indimenticabile ed elegante. Per un Capodanno all’insegna della buona cucina e del divertimento, e per dare la possibilità a tutti, il locale propone due formule per accontentare ogni tipo di palato e cliente: il menu Ristorante, nelle sale del ristorante, con una cucina raffinata e ricercata e il menu Siciliano Buffet, in Birreria e in diversi punti del locale, una tradizione di sapori nostrani legati alla nostra terra.

6. Capodanno al Gallun con i Parimpampum il 31 dicembre 2017

„Capodanno al Gallun con i Parimpampum. Capodanno al Gallun con i Parimpampum il 31 dicembre 2017

„CAPODANNO AL GALLUN! Stiamo preparando una grande festa per salutare il 2017 a cresta alta. Un #menu studiato per deliziarvi anche l'ultimo dell'anno. All'intratteni mento e alla musica ci penseranno i Parimpampum con la loro carica esplosiva. “

7. Capodanno 018 - Romano Palace Luxury Hotel il 31 dicembre 2017

„Capodanno 018 - Romano Palace Luxury Hotel. Capodanno 018 - Romano Palace Luxury Hotel il 31 dicembre 2017

„CAPODANNO 2018 ROMANO PALACE LUXURY HOTEL - Viale Kennedy, 28 - CATANIA. Info & prevendite: MANUEL GRECO - 3286063627 whatsapp oppure Messenger. Consigliamo di acquistare le prevendite con largo anticipo in quanto proporremo la serata ad un numero chiuso di ospiti e con accesso solo su invito cartaceo. PREZZI (tariffe non rimborsabili): - CENONE *open wine* + ingresso DISCOTECA 120 € a persona - PACCHETTO COMPLETO comprensivo di cenone *open wine*, camera per 2 persone 200 € a persona, pernottamento, colazione inclusa.

8. SweetGroove@TapasBirBarCapodanno2017 il 31 dicembre 2017

„SweetGroove@TapasBirBarCapodanno2017. SweetGroove@TapasBirBarCapodanno2017 il 31 dicembre 2017

„Capodanno 2017. La notte di San Silvestro ,connubio di musica ,simpatia,sound degli Sweet Groove, si fondono alla tradizione culinaria siciliana e pietanze spagnole del Tapas. Sarà una notte esplosiva. Saluteremo insieme il vecchio anno ed accoglieremo con entusiasmo ed in musica il 2018.

9. capodanno 2018 @ dimora de mauro

„Capodanno 2018 - Dimora De Mauro. capodanno 2018 @ dimora de mauro

„Dimora De Mauro e La Si Re Banqueteria sono lieti di invitarvi a salutare l'inizio del nuovo anno nel cuore del centro storico di Catania. La serata si aprirà con un ricco cenone preparato a quattro mani dagli chef Laura e Simone Reina al termine del quale brinderemo in terrazza. Proseguiremo la #nottata dando la possibilità di partecipare anche alla sola serata danzante che comincerà dopo il brindisi di mezzanotte.“

10. capodanno 2018 a le palme!

„Capodanno 2018 a 'Le Palme'. capodanno 2018 a le palme!

„Cenone di fine anno: un menù ricchissimo e gourmet, spettacoli e party dopo la mezzanotte. Menù speciale per bambini.“

11. speciale capodanno da bif

„Speciale Capodanno da BIF. speciale capodanno da bif

„Il 31 Dicembre c’è più gusto. Vieni a festeggiare l’ultima notte dell’anno da BIF. Ti aspetta il nostro menù ricco di hamburger gourmet, presidi slow food e DOP, sfizi, piatti speciali di carne e golosi dolci. E in più – in via del tutto eccezionale – il nostro barman preparerà deliziosi cocktail estremamente festaioli.

12. Capodanno 2018 al Mare Kambo il 31 dicembre 2017

„Capodanno 2018 al Mare Kambo. Capodanno 2018 al Mare Kambo il 31 dicembre 2017

„Domenica 31 dicembre 2017, a partire dalle ore 20.30, presso il ristorante Mare Kambo, appuntamento con il gran cenone di Capodanno per festeggiare il 40esimo compleanno della struttura.

13. capodanno 2018 - gran cenone di san silvestro

„Capodanno 2018 al Cafè de Mar. capodanno 2018 - gran cenone di san silvestro

„Brinda al nuovo anno di fronte alla suggestiva baia di Acitrezza illuminata dalle stelle e dalla luna. Gusta i sorprendenti piatti sicilian gourmet del nostro chef. Brindisi e falò di San Silvestro in terrazza di fronte al mare e, dopo la mezzanotte, musica e balli fino all'alba. Ti aspetta un Capodanno nuovo. Un Capodanno con gusto e con vista.

14. Capodanno 2018 a Villa Etnea il 31 dicembre 2017

„Capodanno 2018 a Villa Etnea. Capodanno 2018 a Villa Etnea il 31 dicembre 2017

„▪CAPODANNO 2K18 Villa Etnea▪ Abbiamo deciso di presentarvi la serata più esclusiva dell’ultima notte dell’anno. •La nostra formula è sempre la stessa: Open Bar (3 Barman) •LineUp: Sasi Riscica (from Face The Music) ed Edoardo Marino.

Pagina in aggiornamento...“