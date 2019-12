La Festa delle Arti Condivise - Capodanno 2020

CALDERA e NATI A SUD organizzano a BEDDART, un meraviglioso spazio d'arte a Catania in Via Cosentino_43 (zona fiera). Una festa dove ci sarà da mangiare (al buffet) e da bere illimitato, dove la musica farà da connessione tra tutte le arti e tutti gli ospiti selezionati come voi. Vari artisti si intrecceranno sul palco per suonare durante tutta la serata. Ci saranno inoltre degli show di DANZA. A seguire: BODY PAINTING e poi PITTURA estemporanea, HENNE', TEATRO. La scena sarà coadiuvata durante tutta la sera da varie forme espressive d'arte per creare una atmosfera densa d'amore. Per info e prenotazioni 3388686436 Flavio o 3920508427 Emanuele. LOCATION: Beddart: Via Cosentino_43, 95131 Catania CT

Telefono: 348 156 6032. Sitoweb: http://www.beddart.com.