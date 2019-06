Carioca Trio (Brasile) - Raizes Summer 2019. Ronaldo Leite de Freitas - chitarra e voce. Dimos Goudaroulis - violoncello. Luis Carlos Xavier Guello - percussioni. Le composizioni originali dei tre virtuosi brasiliani intrecciano ritmi intricati e ricche armonie per creare una sintesi unica e un colorato arazzo tipico della musica brasiliana. Propongono la musica dai loro recenti cd "Uirapuru" e "Dancas Brasileiras". Dancas Brasileiras trasforma ritmi brasiliani unici e danze folcloristiche in vivaci e moderne composizioni. Uirapuru, l'uccello mistico della foresta, è un omaggio al canto e alla lirica amazzonica e si concentra sulle sfumature della musica e cultura brasiliana. La loro musica racconta storie della foresta e il ritmo del Brasile, creando un'atmosfera dinamica saturata dall'anima brasiliana, dalla vitalità e dalla gioia non diluita. Dal 1986 Carioca Freitas viaggia in tutto il mondo e tiene seminari in paesi come Francia, Svizzera, Italia, Spagna, Germania, Canada, Stati Uniti e Israele. Tutta la musica è composta da Carioca (Ronaldo L. Freitas). Ore 21:00. Ingresso 8 euro / Ridotto 5 euro.