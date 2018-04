Carmen Consoli - 'Eco di Sirene Instore - Catania' alla Feltrinelli

Eco di Sirene, il nuovo album in uscita venerdì 13 aprile 2018, racchiude lo straordinario concerto acustico portato nei teatri d’Italia e d’Europa in trio femminile, con l'aggiunta di due brani inediti, spiazzanti, provocatori: Uomini Topo e Tano. Carmen Consoli incontrerà i fan alla Feltrinelli di Catania il prossimo 21 aprile 2018 per un mini LIVE voce e chitarra e firmerà le copie del nuovo disco.