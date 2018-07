Carmen Consoli ospite a sorpresa del concerto di Ornella Vanoni

Intense e straordinarie: è un feeling artistico emozionante quello tra Ornella Vanoni e Carmen Consoli, protagoniste qualche anno fa del celebre duetto sul brano “L’appuntamento”, che si sono ritrovate più volte a cantare insieme sul palco, come accadrà questa domenica a Zafferana in occasione dell’unico concerto della Vanoni in Sicilia del tour “La Mia Storia” (prodotto da Bubba Music in collaborazione con F&P Group) Il concerto di Zafferana è a cura di Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Zafferana, per la rassegna Etna in Scena. Il 9 febbraio è uscito “Un Pugno di Stelle” (Sony Music), raccolta in 3 CD delle canzoni che hanno accompagnato la carriera di Ornella Vanoni, artista tra le più grandi cantanti di tutti i tempi. La raccolta contiene “Imparare ad amarsi”, canzone che è stata presentata dall’artista alla 68° edizione del Festival di Sanremo, in trio con Bungaro e Pacifico. La partecipazione al festival è stata ricca di riconoscimenti, tra cui il “Premio Sergio Endrigo”, per la miglior interpretazione, e il “Baglioni D’Oro” per la miglior canzone, secondo i cantanti in gara. Il secondo inedito dell’album, invece, è "Gira in Cerchio La Vita", la cover di un brano Idan Raichel.