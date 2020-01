Carnevale, al Centro Sicilia un mese di eventi e laboratori

Il count down verso carnevale è già scattato, così il parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, si prepara alla festa più pazza dell'anno con una serie di iniziative. In particolare domani, sabato 25 gennaio, sarà inaugurata la prima edizione di Carnevali di Sicilia, l'expo che raccoglie il meglio delle celebrazioni e feste carnascialesche in programma nell'Isola. Lungo le gallerie del Centro Sicilia sono state allestite cinque aree espositive che di fatto raccontano le peculiarità di altrettanti 'carnevali' siciliani: Acireale, Avola, Palazzolo Acreide e Misterbianco. In esposizione, a disposizione dei visitatori, ci sono mini carri e pezzi di carri allegorici, ma anche altri elementi caratterizzanti dei vari eventi carnascialeschi. Uno spazio d’eccezione è riservato alla famosa Coriandolata di Acireale, prossima alla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In particolare questa realtà acese si occuperà di esporre le proprie opere d’arte fatte di coriandoli e cenere vulcanica. Inoltre, per tutti i weekend fino al prossimo 25 febbraio sono previste una serie di attività che coinvolgeranno direttamente gli avventori del Centro Sicilia. Ecco quindi i laboratori di cartapesta a cura dei maestri del Carnevale di Acireale e di Palazzolo Acreide, ma anche la sartoria. L'organizzazione è curata dall’agenzia Ora Media & Communication in collaborazione con la direzione del parco commerciale Centro Sicilia.

Di seguito il programma con tutti gli appuntamenti: 25/26 gennaio dalle ore 10.30/13.00 e dalle 15.00/19.30 laboratorio di Cartapesta a cura del Carnevale di Acireale. 1/2 febbraio dalle ore 10.30/13.00 e dalle 15.00/19.30 laboratorio di sartoria a cura dell’associazione New ANGE. 8/9 febbraio dalle ore 10.30/13.00 e dalle 15.00/19.30 laboratorio di cartapesta a cura del Carnevale di Palazzolo Acreide. 15/16 febbraio dalle ore 10.30/13.00 e dalle 15.00/19.30 laboratorio di sartoria a cura dell’associazione NEW ANGE. Il 15 febbraio dalle 15.30 alle 19.00 sfilata di Carnevale, il 16 febbraio dalle 10.30 alle 13.00 trucca bimbi a cura della scuola di formazione professionale CIRS. Dal 17 febbraio la Coriandola di Acireale esporrà al #CentroSicilia 5 opere d’arte create con coriandoli e cenere vulcanica. 22/23/25 febbraio dalle ore 10.30/13.00 e dalle 15.00/19.30 laboratorio di creatività a cura dell’associazione Coriandola di Acireale che creerà un’opera in esclusiva da donare al Centro Sicilia.