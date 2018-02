Carnevale 2018: tutti gli eventi a Catania e provincia

1. Carnevale di Acireale. Carnevale di Acireale 2018 dal 3 al 13 febbraio

„Il Carnevale di Acireale quest'anno si svolgerà il 3 e 4 febbraio e dall’8 al 13 febbraio 2018. Tra il barocco nel centro storico della città di Acireale, impazzerà a febbraio la simpatica satira dei grandi personaggi in cartapesta, al centro dell'attenzione di un pubblico attivo che vivrà il carnevale, tra maschere, mascherine e coriandoli, mescolandosi tra la folla, per godere di un sano divertimento.

2. Carnevale di Misterbianco. Carnevale di Misterbianco 2018 dal 3 al 13 febbraio

„Da sabato 3 febbraio fino a martedì 13 febbraio appuntamento solito con il Carnevale di Misterbianco. Per poter consultare il programma dell'intera manifestazione è possibile cliccare sul seguente link. Il Carnevale di Misterbianco è cultura, teatro, arte, gastronomia, feste, animazioni e musica una sequenza di altri eventi imperdibili.

3. Carnevale di Acitrezza. Carnevale di Acitrezza 2018 dall'8 al 13 febbraio

„Da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio non perdere l'appuntamento con l'edizione 2018 del 'Carnevale di Acitrezza'. Per poter consultare il programma completo della manifestazione clicca sul seguente link.

4. The Mask “Il Carnevale folle” feat. Virgin Active at MA il 13 febbraio 2018

The Mask "Il Carnevale folle" feat. Virgin Active at MA il 13 febbraio 2018

„Martedì 13 febbraio 2018 in occasione del Carnevale 2018, lo staff della Virgin Active Catania organizza la serata The Mask “Il Carnevale folle”, dalle ore 22:30, al MA di Catania. Il travestimento è d’obbligo.

5. Party di Carnevale al Lido 'Le Capannine' il 10 febbraio 2018

Party di Carnevale al Lido 'Le Capannine' il 10 febbraio 2018

„Sabato 10 febbraio 2018, a partire dalle ore 22.30, appuntamento al maneggio del Lido 'Le Capannine' con il party di Carnevale. Ingresso € 15,00. Dj set ed open bar per tutta la serata, premiazione delle maschere migliori. Per informazioni e per poter acquistare biglietti per l'evento cliccare sul seguente link.

6. Carnevale 2018 alle Dune. Carnevale 2018 alle Dune il 10 febbraio 2018

„Sabato 10 Febbraio 2018 appuntamento alle Dune con la festa per il Carnevale 2018. Previste due aree musicali con Sasi Riscica ed Enrico Palermo. Tickets: - 10€ U/D - 7€ vestiti in maschera. Travestimento in maschera obbligatorio.

7. Campari Carnival Party il 9 febbraio 2018

Campari Carnival Party il 9 febbraio 2018

„CAMPARI CARNIVAL PARTY. Happy hour | Buffet | Dj Set e animazione by JOY-S. Dalle ore 21.00. Special Carnival Price. €10 ingresso con prima consumazione + buffe. €5 tutte le successive consumazioni. Appuntamento il 9 febbraio 2018 al Calice Bistrò di Pedara.

8. ESTRO Carnival Party il 10 febbraio 2018

ESTRO Carnival Party il 10 febbraio 2018

„Vivi il carnevale 2018 nell'atmosfera creata per l'occasione il prossimo 10 febbraio 2018. L'ingresso è riservato ai soci Estro. La quota associativa 10€ con consumazione inclusa.

9. 'Il Carnevale dei bambini' al Cardea l'11 febbraio 2018

'Il Carnevale dei bambini' al Cardea l'11 febbraio 2018

„Il Carnevale Dei Bambini al Cardea. Appuntamento Domenica 11 Febbraio 2018 dalle 17 alle 20. Musica, spettacolo, zucchero filato, animazione, palloncini, concorso per la maschera più bella, gadget per tutti i partecipanti. Ingresso € 5.

10. Carnival Events 2018 al Rosemary's Pub dall'11 al 13 febbraio 2018

Carnival Events 2018 al Rosemary's Pub dall'11 al 13 febbraio 2018

„Carnevale 2018 by Rosemary's Pub Da domenica 11 a Martedì 13 febbraio. Ingresso libero e start a partire dalle ore 22.00. Domenica 11 il LIVE dei Parimpampum. Lunedì 12 'Antipasto all'italiana LIVE'. Martedì 13 il LIVE dei Supernova. “



11. ludoteca coco' festa di carnevale

„Ludoteca Cocò - Festa di Carnevale. ludoteca coco' festa di carnevale

„Festeggia il martedì grasso 13 febbraio 2018 dalle 17.00 alle 20:00. Grande festa in maschera ricca di tanto divertimento. Giochi, musica, balli, canti, truccabimbi, teatrino, palloncini, merenda succosa e gustosa e tanto altro. Prenotazioni chiamando al numero 0958175940. Costo: 12 euro e per i fratelli 10 euro.

12. Carnival Circus 2018 al Càcjara OpenSpace dall'8 al 13 febbraio 2018

Carnival Circus 2018 al Càcjara OpenSpace dall'8 al 13 febbraio 2018

„Dall'8 al 13 febbraio ogni sera un appuntamento diverso al Càcjara OpenSpace di Scordia. Il 13 febbraio l'ospite d'onore sarà l'ex concorrente del Grande Fratello Jeremias Rodriguez.

“13. Carnival 90's at MA il 9 febbraio 2018

Carnival 90's at MA il 9 febbraio 2018

„Venerdì 9 febbraio, in occasione delle feste di Carnevale, al MA Catania festa anni '90 con Daniele Tignino from Ti.Pi.Cal.+Roberto Masi e Vito De Canzio. DRESS CODE? Ovviamente i personaggi degli anni '90.

14. Carnevale al Sicily Outlet Village il 10 ed 11 febbraio 2018

Carnevale al Sicily Outlet Village il 10 ed 11 febbraio 2018

„Sabato 10 e domenica 11 febbraio dalle 11 alle 19 appuntamento al Village per festeggiare il Carnevale con i tuoi bambini. In programma tante iniziative gratuite per grandi e piccoli: laboratorio “Crea-Nevale” per creare la mascherina, baby parking, truccabimbi, caccia al tesoro, le Grandi Mascotte Itineranti e palloncini in regalo per tutti i bambini.



“